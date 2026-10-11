Администрация Наро-Фоминска поздравила жительницу поселка Селятино с 95-летием

9 октября свой 95-летний юбилей отметила жительница поселка Селятино Наро-Фоминского городского округа Ирина Короткова. С этой знаменательной датой ее поздравили представители администрации, вручив цветы и Поздравительный адрес от Президента Российской Федерации.

Жизнь женщины неразрывно связана с Селятино. В 1970 году она переехала сюда вслед за мужем, который был приглашен молодым специалистом трестом «Гидромонтаж» на строительство поселка. Много лет Ирина Короткова отдала профессии портного.

Сегодня рядом с именинницей ее дочь Екатерина. Она с любовью и гордостью отмечает, что, несмотря на возраст, мама остается очень самостоятельной и упорной, она «настоящий боец».

На вопрос о секрете своего долголетия Ирина Короткова отвечает просто и мудро: «Трудолюбие. Когда у человека есть работа, есть дела — ему некогда болеть».

От имени администрации поселка юбилярше вручили цветы и торжественный Поздравительный адрес от Президента Российской Федерации.