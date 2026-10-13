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    В Волоколамске спасатели провели мастер-класс для студентов колледжа

    Фото: классный руководитель группы А.Б. Хорьков

    Специалисты 203-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» провели мастер-класс для студентов учебной группы 10 ЗЧС-26В специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях» Волоколамского филиала Красногорского колледжа. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

    Мероприятие прошло на базе учебного центра в Волоколамском муниципальном округе. Начальник пожарно-спасательной части Владислав Макеев пояснил, что работники противопожарно-спасательной службы рассказали будущим коллегам о целях и задачах подразделения, о своих трудовых буднях и на практике продемонстрировали оснащение автомобиля, в котором есть все необходимое для оказания первой помощи и выполнения задачи по проведению аварийно-спасательных работ.

    «В ходе встречи специалисты показали студентам свой спецавтомобиль и его оснащение. Спасатели Сергей Поляков и Владислав Шабалкин разъяснили учащимся основы применения беспилотных летательных аппаратов, объяснив, как с их помощью можно проводить разведку на верхних этажах высотных зданий, обнаруживать пострадавших и оценивать обстановку для организации спасательных работ. Также большой интерес у ребят вызвал гидравлический аварийно-спасательный инструмент, с помощью которого специалисты разжимают деформированные конструкции в дорожно-транспортных происшествиях и других случаях. Работники госучреждения объяснили принципы его работы, показали его работу на практике и пояснили, в каких ситуациях применяют его в своей профессиональной деятельности. Помимо этого, студентам продемонстрировали спасательные веревки, бензопилы, а также альпинистское снаряжение, необходимое для работы на высоте и в труднодоступных местах. В завершение встречи работники противопожарно-спасательной службы пожелали студентам успешной учебы и выразили надежду, что в будущем ребята пополнят ряды одной большой и дружной команды спасателей», — заключил Владислав Макеев.

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