Подмосковье привлекло 12 млрд рублей инвестиций на выставке «Золотая осень»

Агропромышленная выставка «Золотая осень — 2026» прошла для Московской области очень плодотворно. Заключены 14 соглашений о реализации инвестиционных проектов на сумму 12 миллиардов рублей. 360.ru рассказал о представленных инновациях.

На стенде Подмосковья предприятия презентовали передовые решения в области сельского хозяйства. Среди них фитнес-трекеры в виде ошейников для коров и роботы-дояры.

Компания из Красногорска представила заквасочные культуры для производства йогуртов, сыров, кисломолочной продукции и некоторых видов колбас. Тепличное предприятие показало на выставке цветы, выращиваемые в теплицах. В его ассортименте около 200 сортов одноголовой и кустовой розы, готовится к запуску еще одна теплица в Раменском.

В интерактивной зоне гости выставки «Золотая осень» могли почувствовать себя героями игры «Электроника ИМ-02» и поймать яйца в корзину.

Заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин и министр сельского хозяйства и продовольствия региона Виталий Мосин заключили 14 соглашений с инвесторами и компаниями общим объемом инвестиций 12 миллиардов рублей с созданием почти двух тысяч рабочих мест.

Они охватывают сразу несколько направлений, от производства кормов, молочно-товарных ферм до готовой продукции и детского питания. Некоторые проекты уже находятся в стадии реализации.

«Это такой мини-ПМЭФ в хорошем смысле этого слова для сельского хозяйства. У нас идут рабочие встречи, мы показываем, что изменилось за истекший год на территории Московской области», — сказал Мосин.

Среди проектов — новый рыбоперерабатывающий комплекс в Дмитрове. Объем инвестиций оценивается в миллиард рублей, площадь предприятия составит около восьми тысяч квадратных метров и мощностью до тысячи тонн продукции в месяц. Участок приобретен три года назад, работа идет полным ходом. Строительство планируется завершить к концу 2028 года.