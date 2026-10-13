Мастер-классы и спортивные занятия проведут в парке Солнечногорска

Городской парк культуры и отдыха Солнечногорска подготовил программу мероприятий для жителей и гостей муниципалитета. В течение недели посетители смогут принять участие в творческих занятиях, детских играх и спортивных тренировках.

Расписание включает активности для разных возрастных групп и предпочтений. Посетить любое из запланированных событий можно бесплатно, предварительная запись не требуется.

Во вторник, 13 октября, в 20:00 пройдет беговая тренировка. Участники соберутся возле входа в парк со стороны улицы Безверхова.

В среду, 14 октября, в 15:00 в павильоне «Творческая мастерская» рядом со сценой на набережной состоится занятие «Поделка для папы». Дети смогут самостоятельно изготовить памятный подарок. В это же время на площадке запланирован игроград с подвижными и развивающими развлечениями для малышей.

В пятницу, 16 октября, в 15:00 в том же павильоне организуют мастер-класс «Выпечка из пластилина». Юные посетители освоят приемы лепки и сделают необычные поделки на кулинарную тему. В 15:30 для них начнется игровая программа. В воскресенье, 18 октября, в 12:30 возле памятника Лермонтову состоится круговая тренировка.

«Мы стремимся сделать городской парк точкой притяжения для семей, молодежи и старшего поколения. Программа подобрана так, чтобы каждый нашел занятие по интересам: дети — в творчестве и играх, взрослые — в умеренной физической активности. Приглашаю всех провести осенние дни в парке активно и с пользой», — сказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Узнать о предстоящих мероприятиях в парке Солнечногорска можно в канале в «Максе»⁠.