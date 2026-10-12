Пробег авиаконструкторов прошел в Дубне

26-й комбинированный пробег памяти Андрея Туполева и Александра Березняка прошел в Дубне 10 октября. В этом году соревнования посвятили двум юбилеям — 75-летию ГосМКБ «Радуга» и 70-летию Дубны.

Пробег уже давно вышел за рамки корпоративного спортивного события. В Дубну приехали сотрудники оборонных предприятий из Москвы, Раменского, Арзамаса и Сарапула.

Стартовали участники на малой родине Андрея Туполева — в деревне Устиново под Тверью. Перед эти они побывали в школе, где учился будущий авиаконструктор, и посетили созданный там музей.

Первой остановкой стал мемориал знаменитому авиаконструктору: спортсмены возложили цветы и продолжили маршрут, который связывает Устиново с Дубной. Участники выбирали удобный способ передвижения: бежали, ехали на велосипедах или лыжероллерах. На маршруте были предусмотрены места для отдыха и восстановления сил, а также автобус сопровождения для тех, кто устанет.

Финишировал пробег у дома в Дубне, где жил основатель и первый директор «Радуги» Александр Березняк. Спортсмены возложили цветы к его бюсту. На церемонии награждения отметили и опытных участников, и тех, кто впервые преодолел всю дистанцию.

«Пробег уже много лет объединяет сотрудников предприятия, представителей авиационной промышленности и любителей бега из разных городов и заряжает энергией на новые открытия!» — отметил временно исполняющий полномочия главы Дубны Алексей Брызгалов.