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    Желтый уровень погодной опасности объявили в Подмосковье

    Фото: РИА «Новости»

    В Московской области объявили о введении желтого уровня погодной опасности из-за сильного дождя, прогнозируемого в ночь на 12 октября. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре России.

    «Предстоящей ночью в Подмосковье местами ожидается сильный дождь, желтый погодный уровень», — сказал собеседник агентства.

    По его словам, желтый уровень будет действовать с 22:00 11 октября до 10:00 12 октября. На территории Москвы его пока не вводили.

    В Гидрометцентре до этого сообщали, что в Москве и области ожидается облачная погода и дожди в ночь на понедельник. При этом в Подмосковье местами пройдут ливни. Температура воздуха в столице и области будет варьироваться от +6 до +11 градусов.

    Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил москвичей, что первый снег в столице выпадет 18 октября, а временный снежный покров образуется уже 3 ноября.

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