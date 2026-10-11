Желтый уровень погодной опасности объявили в Подмосковье

В Московской области объявили о введении желтого уровня погодной опасности из-за сильного дождя, прогнозируемого в ночь на 12 октября. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре России.

«Предстоящей ночью в Подмосковье местами ожидается сильный дождь, желтый погодный уровень», — сказал собеседник агентства.

По его словам, желтый уровень будет действовать с 22:00 11 октября до 10:00 12 октября. На территории Москвы его пока не вводили.

В Гидрометцентре до этого сообщали, что в Москве и области ожидается облачная погода и дожди в ночь на понедельник. При этом в Подмосковье местами пройдут ливни. Температура воздуха в столице и области будет варьироваться от +6 до +11 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил москвичей, что первый снег в столице выпадет 18 октября, а временный снежный покров образуется уже 3 ноября.