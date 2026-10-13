Соцфонд направил 12 млрд рублей на средства реабилитации в Московском регионе

В 2026 году жители Москвы и Подмосковья приобрели 91% технических средств реабилитации с помощью электронных сертификатов. На эти цели Отделение Социального фонда России по Москве и Московской области направило более 12 миллиардов рублей. Такой способ позволяет самостоятельно выбрать необходимые изделия и не ждать поставок по государственным контрактам.

Получить средства реабилитации можно в натуральном виде или приобрести их самостоятельно с помощью электронного сертификата. В обоих случаях изделия должны быть предусмотрены индивидуальной программой реабилитации или абилитации.

Сертификат привязан к карте платежной системы «Мир» любого банка. В нем указаны сумма, срок действия, виды и количество изделий, которые можно приобрести. Подходящие товары выбирают в электронном каталоге, где представлено более 400 видов средств реабилитации: от ортопедической обуви и кресел-колясок до слуховых аппаратов, ходунков и специальных приспособлений для повседневных задач.

Как отметил заместитель управляющего Отделением Соцфонда по Москве и Московской области Алексей Путин, электронные сертификаты помогают быстрее получить необходимые средства. Воспользоваться этой возможностью могут люди с инвалидностью, ветераны специальной военной операции, а также граждане, пострадавшие на производстве или получившие профессиональные заболевания.

В 2026 году срок действия сертификата сократили с 12 до шести месяцев. Если приобрести изделие за это время не удалось, сертификат можно переоформить.

Подать заявление на оформление электронного сертификата можно через портал «Госуслуги», в клиентской службе Социального фонда или МФЦ. Решение принимают в течение двух рабочих дней. Дополнительную информацию можно получить по бесплатному телефону единого контакт-центра 8 (800) 100-00-01, а также в официальных сообществах Соцфонда во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и «Максе».