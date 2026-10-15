Поэтесса из Солнечногорска стала лауреатом всероссийского конкурса

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Солнечногорская поэтесса, член Союза писателей России Елена Барашкова вошла в число лауреатов X всероссийского открытого конкурса методического мастерства «Серебряные крылья — 2026». По итогам творческого состязания она удостоена звания лауреата третьей степени в номинации «Лучшая поэтическая работа, посвященная специальной военной операции „Строки, зовущие в небо“».

Организатором юбилейного конкурса выступил Центральный офицерский клуб Воздушно-космических сил при поддержке Главного командования ВКС. Участники представили свои работы в шести номинациях. Конкурсная комиссия высоко оценила работу Елены Барашковой.

«От всей души поздравляю Елену Александровну с этим достижением! Спасибо за талант, искренность и вклад в сохранение памяти о важных событиях. Желаю новых творческих успехов и вдохновения!» — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Оценку конкурсных работ проводило экспертное жюри. В него вошли представители Департамента культуры Министерства обороны России, руководители всероссийского детско-юношеского общественного движения «Юнармия», ведущие методисты Центрального Дома Российской Армии имени М. В. Фрунзе и другие специалисты.