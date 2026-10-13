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    В Подмосковье утром 13 октября дороги загружены на 5 баллов

    Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО

    Утром 13 октября загруженность дорог Московской области оценили в пять баллов. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

    Основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Симферопольском, Каширском, Калужском, Варшавском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

    В ведомстве призвали водителей из-за возможных осадков быть предельно внимательными и избегать резких маневров. В дождь Минтранс рекомендовал снижать скорость на 15–20% от привычной и увеличивать дистанцию до идущего впереди транспорта в 2–2,5 раза.

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