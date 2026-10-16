Новый цифровой аппарат для рентгенов установили в поликлинике в Тучкове

В поликлинике № 1 Рузской больницы в Тучкове начали проводить обследования на новом цифровом рентгеновском комплексе. На покупку оборудования и ремонт кабинета выделили 20 миллионов рублей, а за одну смену здесь планируют выполнять до 32 исследований.

Аппарат российского производства заменил технику, которая перестала соответствовать современным требованиям. Цифровой формат позволяет получать изображения почти сразу после процедуры. Врач может на компьютере увеличивать снимки, регулировать контрастность и подробнее изучать отдельные участки.

По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра здравоохранения Максима Забелина, обновление диагностического оборудования помогает повысить точность обследований и сделать медицинскую помощь доступнее для жителей региона.

Заведующая диагностическим отделением Рузской больницы Наталья Березовская отметила, что новая техника позволит проводить более качественную диагностику пациентов поликлиники.

Рентген-кабинет находится по адресу: поселок Тучково, микрорайон Восточный, дом 24А. Пройти обследование можно по направлению лечащего врача при наличии медицинских показаний.

Оборудование приобрели в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.