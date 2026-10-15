Росгвардия пресекла массовую драку в Сергиевом Посаде

В деревне Березняки Сергиево-Посадского округа сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин после нападения на работника магазина. Поводом для вызова стал сигнал тревоги, поступивший с охраняемой торговой точки 13 октября.

Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что конфликт возник между продавцом и группой мужчин, которые распивали алкоголь возле магазина. После замечания прекратить противоправное поведение посетители начали ругаться, угрожать работнику и наносить ему удары по голове и туловищу. Сотрудники магазина нажали тревожную кнопку.

Правоохранители задержали двух наиболее активных участников драки. Ими оказались местные жители 32 и 35 лет, ранее судимые за грабежи, кражи и вандализм.

Задержанных передали сотрудникам территориального отдела полиции для дальнейшего разбирательства.