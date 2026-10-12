YADRO и «Билайн» будут развивать решения частных сетей LTE/5G для промышленности

Компания YADRO (входит в ИКС Холдинг) совместно с «Билайном» (ПАО «ВымпелКом») займется разработкой и развитием решений на базе частных сетей LTE/5G для корпоративных заказчиков.

По словам заместителя председателя правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, завод компании YADRO был запущен в Подмосковье в 2023 году. Высококвалифицированные кадры, научно-исследовательская база и высокотехнологичное производство в совокупности позволили компании войти в число крупнейших производителей печатных плат в стране. Следующим этапом развития компании стал запуск производства телеком-оборудования. Инвестиции в 2026 году оцениваются в 30 миллиардов рублей.

Одним из приоритетных сценариев станет создание технологической основы для автономной и дистанционно управляемой специальной техники. Использование частных сетей в таких сценариях может позволить сократить присутствие персонала на потенциально опасных участках и повысить уровень промышленной безопасности.

Еще одно направление — развитие цифровых сервисов предприятий: диспетчеризация, видеоаналитика, удаленный контроль технологических процессов, промышленный интернет вещей и интеллектуальное управление активами. В рамках партнерства YADRO и Билайн планируют создать комплексные решения для корпоративных клиентов, в том числе компаний добывающей отрасли и промышленности в нефтегазовой, металлургической, горнодобывающей, химической и машиностроительной сферах.

«Наша задача — заложить в телеком-платформу YADRO возможности для такого развития. Вместе с Билайном мы будем создавать решения, которые позволят заказчикам последовательно расширять применение автономных технологий и интеллектуальных систем управления на своих предприятиях», — сказал генеральный директор ИКС Холдинга Алексей Шелобков.

Билайн привносит в сотрудничество экспертизу в проектировании, строительстве и эксплуатации мобильных сетей, а также опыт работы с корпоративными заказчиками. YADRO предоставляет оборудование, программные компоненты и инструменты управления сетью, а также инженерную экспертизу для совместной проработки проектов.

«Мы уже имеем обширный практический опыт совместной работы с YADRO. Следующий шаг — системно развивать это направление и адаптировать технологию под задачи конкретных предприятий. Для крупных промышленных объектов особенно важны надежность, безопасность, отказоустойчивость и возможность интеграции сети с производственными системами. Именно на таких комплексных решениях мы планируем сосредоточить совместную работу», — отметил генеральный директор Билайна Сергей Анохин.