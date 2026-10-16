В Химках обсудили развитие автономной газовой генерации

В Гостином дворе в рамках IX Международного форума РЭН-2026 прошла сессия Торгово-промышленной палаты РФ «Эффективная энергогенерация — залог конкурентоспособности российской промышленной продукции на мировых рынках». Об этом сообщили организаторы форума.

Московская область планирует привлекать инвесторов к созданию небольших газовых электростанций на промышленных площадках. Сейчас региональная энергосистема обеспечивает лишь около 60% потребности Подмосковья в электричестве.

«Для сокращения энергодефицита Московская область заинтересована в привлечении инвесторов и развитии малой генерации на промышленных площадках», — заявил первый замминистра энергетики региона Виталий Акуличев.

По его словам, в области уже работают шесть электростанций на газопоршневых установках общей мощностью около 150 МВт. Такие решения подходят промышленным предприятиям, технопаркам и складским комплексам. Для поддержки проектов на базе «Мособлгаза» создают единый центр компетенций. Автономную газовую генерацию при этом не планируют использовать для многоквартирных домов и социально значимых объектов.

Эти вопросы рассмотрели на отраслевой сессии, посвященной энергетическим затратам бизнеса. Президент ТПП РФ Сергей Катырин отметил, что в отдельных энергоемких отраслях, включая химическую промышленность и цветную металлургию, электричество формирует не менее 30% себестоимости продукции.

Участники также обсудили модернизацию электросетей, цифровизацию и роботизацию производства, а также применение современных энергетических технологий. Снизить стоимость строительства новых объектов предлагается за счет типовых проектов и долгосрочных заказов на российское оборудование.

Президент ассоциации «ЭнергоИнновации» Михаил Смирнов, в свою очередь, предложил переоборудовать простаивающие газоперекачивающие агрегаты в энергоцентры — это позволит сократить капитальные расходы.

Предложения участников станут основой для дальнейшей работы Торгово-промышленной палаты с федеральными и региональными властями.