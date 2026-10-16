360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В Химках обсудили развитие автономной газовой генерации

    Фото: пресс-служба Минэнерго Московской области

    В Гостином дворе в рамках IX Международного форума РЭН-2026 прошла сессия Торгово-промышленной палаты РФ «Эффективная энергогенерация — залог конкурентоспособности российской промышленной продукции на мировых рынках». Об этом сообщили организаторы форума.

    Московская область планирует привлекать инвесторов к созданию небольших газовых электростанций на промышленных площадках. Сейчас региональная энергосистема обеспечивает лишь около 60% потребности Подмосковья в электричестве.

    «Для сокращения энергодефицита Московская область заинтересована в привлечении инвесторов и развитии малой генерации на промышленных площадках», — заявил первый замминистра энергетики региона Виталий Акуличев.

    По его словам, в области уже работают шесть электростанций на газопоршневых установках общей мощностью около 150 МВт. Такие решения подходят промышленным предприятиям, технопаркам и складским комплексам. Для поддержки проектов на базе «Мособлгаза» создают единый центр компетенций. Автономную газовую генерацию при этом не планируют использовать для многоквартирных домов и социально значимых объектов.

    Эти вопросы рассмотрели на отраслевой сессии, посвященной энергетическим затратам бизнеса. Президент ТПП РФ Сергей Катырин отметил, что в отдельных энергоемких отраслях, включая химическую промышленность и цветную металлургию, электричество формирует не менее 30% себестоимости продукции.

    Участники также обсудили модернизацию электросетей, цифровизацию и роботизацию производства, а также применение современных энергетических технологий. Снизить стоимость строительства новых объектов предлагается за счет типовых проектов и долгосрочных заказов на российское оборудование.

    Президент ассоциации «ЭнергоИнновации» Михаил Смирнов, в свою очередь, предложил переоборудовать простаивающие газоперекачивающие агрегаты в энергоцентры — это позволит сократить капитальные расходы.

    Предложения участников станут основой для дальнейшей работы Торгово-промышленной палаты с федеральными и региональными властями.

    Читайте также

    В Подмосковье утром 9 октября дороги загружены на 4 балла

    Свыше 120 детей получили помощь в центре коррекции зрения в Дубне

    Утром 12 октября загруженность дорог Подмосковья составила 4 балла

    Московский областной центр крови опубликовал донорский светофор на 13 октября

    День донора в Московском областном центре крови

    В Подмосковье подали более 260 тысяч заявлений на обслуживание карты «Стрелка»

    Участок захоронения бойцов СВО благоустроили в Дмитрове

    Подготовку фонтанов к зиме начали в Химках

    Реконструкцию улицы Угольной проведут в Мытищах

    Капремонт школы искусств № 3 в Люберцах завершат до конца 2026 года

    Жители Подмосковья сменили вид использования 2,7 тысячи участков с начала года

    Отопление включили на 88 социальных объектах в Солнечногорске

    Институт фундаментальных проблем биологии РАН отметил 60-летие в Пущине