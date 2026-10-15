Пристройку к школе № 9 откроют в Одинцове в первом квартале 2027 года

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов проверил ход возведения пристройки к Одинцовской школе № 9 на улице Северная. Объект на 550 учеников готов уже на 84 процента.

Подрядная организация завершила фасадные работы и остекление. Сейчас идут чистовая отделка и монтаж внутренних инженерных сетей. На объекте работают более 115 человек и семь единиц техники.

Практически готов спортивный зал. Его размеры позволят одновременно проводить занятия для двух-трех классов. Здание соединят с действующей школой переходами на каждом этаже.

При этом подрядчик обновляет и старый корпус: фасады уже привели к единому облику, также предусмотрены ремонт кровли и внутренних откосов. Продолжается благоустройство территории, которое выполнено на 60 процентов. Рабочие делают стадион и внутренний двор, готовят основание для асфальта и резинового покрытия. В ноябре начнутся поставки и монтаж оборудования.

Работы планируется завершить в декабре, а открыть новый корпус для учеников — в первом квартале 2027 года.