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    Пожарный из Истры рассказал, как безопасно топить баню

    Фото: ГКУ МО "Мособлпжоспас"

    Начальник караула 331-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» в Истринском городском округе Иван Ксенофонтов рассказал, как избежать пожара в бане. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

    По его словам, чаще всего бани загораются из-за неосторожного обращения с огнем, нарушения правил эксплуатации печного оборудования и использования легковоспламеняющихся материалов. Спасатель подчеркнул, что внимательность и ответственность помогают защитить жизнь, здоровье и имущество.

    «Неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации печного оборудования, использование легковоспламеняющихся материалов – вот основные факторы, приводящие к пожарам в банях», – сказал Ксенофонтов.

    Печь и дымoxод нужно регулярно осматривать на предмет трещин и сажи, а чистить дымoxод — не реже одного раза в год. Перед растопкой следует убрать от печи легковоспламеняющиеся материалы — дерево, ветошь и бумагу, а также установить предтопочный лист из негорючего материала.

    Топящуюся баню нельзя оставлять без присмотра и доверять этот процесс детям. Кроме того, в бане нужно следить за состоянием электропроводки, использовать только исправные электроприборы, держать огнетушитель и знать, как им пользоваться.

    Перед растопкой необходимо убедиться, что все вентиляционные отверстия открыты. Для розжига нельзя использовать бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости. После банных процедур нужно проверить, что все угли в печи потушены, а дверца плотно закрыта.

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