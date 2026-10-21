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    Пассажиры оставили в автобусах «Мострансавто» более 900 вещей с начала года

    Фото: Мострансавто

    С начала 2026 года пассажиры забыли в автобусах «Мострансавто» более 900 вещей. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

    По данным ведомства, с наступлением осени жители и гости региона все чаще оставляют в салонах зонты, перчатки, шарфы и другие сезонные аксессуары. Среди забытых предметов чаще всего встречаются зонты, шарфы, банковские и транспортные карты. В октябре пассажиры оставили удочки в тканевых чехлах, коробки с луковицами тюльпанов и озимым чесноком, а также ведро с саженцами ягодных кустарников.

    Чтобы получить забытую вещь, пассажиру нужно предъявить паспорт. Передачу находки фиксируют в специальном журнале с подписью получателя. Несовершеннолетним вещи выдают только в присутствии взрослых. Срок хранения найденных предметов составляет шесть месяцев, после чего их утилизируют.

    В компании напомнили, что при обнаружении чужих вещей в салоне автобуса необходимо передать их водителю или сотруднику автостанции либо автовокзала. Пассажирам рекомендуют перед выходом проверять сиденья, карманы одежды и багажные полки.

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