Конференция об охране труда в медучреждениях прошла в Подмосковье

Круглый стол, посвященный безопасности труда в медорганизациях Московской области прошел в МОНИКИ. В мероприятии участвовали около 250 человек — руководители больниц, их заместители, специалисты по охране труда и представители профсоюзов. Встреча прошла в очном и дистанционном форматах.

Открывая встречу, председатель областной организации профсоюза Нина Суслонова отметила, что медицинские работники сталкиваются с особыми профессиональными рисками. По ее словам, работодателям необходимо учитывать их при организации безопасных условий труда. Одной из задач круглого стола стало обсуждение существующих проблем и поиск решений для совершенствования системы охраны труда и защиты прав сотрудников.

В ходе мероприятия представители прокуратуры, трудовой инспекции и Отделения Социального фонда России по Москве и Московской области рассказали о распространенных нарушениях в медучреждениях, изменениях трудового законодательства и способах сократить расходы работодателей на улучшение условий труда.

Отдельные выступления посвятили оценке профессиональных рисков и государственной экспертизе качества специальной оценки условий труда. Доцент НИУ «МЭИ» Екатерина Кузнецова разобрала практические вопросы оценки рисков, а преподаватель ВНИИ труда Минтруда России Вячеслав Егоров рассказал о порядке экспертизы и типичных ошибках при ее проведении.

Участники встречи обменялись опытом и обсудили подходы к повышению безопасности труда в медицинских учреждениях региона.