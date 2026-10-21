Пловцы из Ленинского округа завоевали медали на соревнованиях ЦФО

Воспитанники детского оздоровительно-образовательного центра «Дельфин» из Ленинского городского округа успешно выступили на чемпионате и первенстве Центрального федерального округа по плаванию, проходивших с 14 по 18 октября в Рузе, а также на Кубке мира по плаванию. Спортсмены завоевали более десяти медалей различного достоинства.

Виктория Таранникова на чемпионате завоевала пять медалей: золото на дистанции 200 метров комплексным плаванием, серебро на 400 метров комплексным плаванием и 200 метров брассом, бронзу на 100 метров брассом и серебро в смешанной эстафете 4 по 50 метров. На первенстве ЦФО она добавила в копилку еще две медали. Александр Санин в составе команды Московской области завоевал серебро в эстафете 4 по 50 метров. Тренер спортсменов — Александра Таранникова.

Арина Демидова стала трехкратной золотой медалисткой первенства ЦФО, победив на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем и 50 метров баттерфляем. В ее активе также два серебра в эстафетах 4 по 50 метров, золото в смешанной кролевой эстафете, кролевой среди девочек и бронза в смешанной комбинированной эстафете. Тренер — Геннадий Шишин. Михаил Бояхчан завоевал серебро на дистанции 50 метров вольным стилем, золото в смешанной комбинированной эстафете и бронзу в смешанной кролевой эстафете. Его также тренирует Геннадий Шишин.

На Кубке мира по плаванию, проходившем с 1 по 18 октября 2026 года, Иван Гирев завоевал серебро на дистанции 200 метров вольным стилем и бронзу на 100 метров вольным стилем. Спортсмена подготовили тренеры Андрей Шишин и Ольга Байдалова.

Директор центра «Дельфин» Гульнара Романадзе отметила: «Наши воспитанники в очередной раз доказали, что достойны самых высоких наград. За каждой медалью — ежедневный труд спортсменов и их тренеров, упорство и вера в результат. Мы гордимся ребятами и уверены, что впереди у них еще много побед. Продолжим создавать все условия для развития и поддержки юных спортсменов».