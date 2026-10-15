Входную группу спортшколы «Орбита» отремонтируют в Люберцах

Работы стартовали в начале октября. Уже демонтировали старые и залили новые бетонные ступеньки, для крыльца закупили плитку. Установили надежные металлические метровые противопожарные входные двери. У входа в школу появится шестиметровый пандус. Его установят в соответствии с нормативами, соблюдая градус наклона.

Внутри здания также произойдут изменения: установят универсальные пластиковые двери со стеклами. Преобразования затронут крышу и козырек здания.

«Подрядчики уже приступили к сварочным работам несущих конструкций для новой крыши. Ее решено сделать более широкой, чтобы будущий пандус и порог были надежно защищены от снега и дождя», — сообщил директор спортшколы Иван Сирош.

Проводимая реконструкция важна для людей с ограниченными возможностями здоровья. После окончания работ они смогут беспрепятственно заехать в школу, посетить соревнования в качестве зрителей, а также попасть в раздевалку или уборную. Некоторые внутренние пороги в спортшколе также адаптировали под маломобильные группы населения.

Ремонтные работы в СШ «Орбита» ведутся в рамках программы «Доступная среда». Их завершение планируется в конце октября.