Подмосковные производители воды и овсянки станут партнерами забега в Истре
В День народного единства, 4 ноября, в Истре состоится масштабный трейловый забег «Народный трейл». Мероприятие, представляющее собой соревнования по бегу по пересеченной местности, пройдет при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
Партнерами старта выступят местные производители: компания «Ново-Иерусалимская» (артезианская вода) и изготовитель овсяных хлопьев «Геркулес».
Проведение подобных спортивных праздников является частью стратегии по укреплению здоровья нации.
«Мы поддерживаем инициативы, направленные на развитие массового спорта и популяризацию здорового образа жизни. Особенно ценно, что к этой работе присоединяются наши сельхозтоваропроизводители. Вместе мы поддерживаем спортивные проекты, объединяем людей и напоминаем, что забота о здоровье и физическая активность важны для каждого», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.
Руководитель ведомства также выразил благодарность предприятиям за активное участие в социальной жизни региона и вклад в организацию старта.
В этом году концепция соревнований посвящена татарскому народу, что найдет отражение в культурном оформлении мероприятия. Организаторы ставят перед собой цель объединить на одной трассе людей с самым разным уровнем физической подготовки. Дистанции подобраны таким образом, чтобы каждый мог найти для себя подходящий вызов.
Для опытных атлетов и выносливых любителей подготовили серьезные испытания на 20, 10 и пять километров. Впервые в истории забега в программу включен специальный формат под названием «Забег за тюбетейкой».
Эта дистанция протяженностью три километра символически отсылает к тематике праздника и позволяет участникам окунуться в атмосферу дружеского состязания.
Особое внимание традиционно уделят вовлечению подрастающего поколения. Для юных спортсменов будут организованы отдельные старты, которые позволят им безопасно познакомиться с трейлраннингом. Мальчики и девочки смогут преодолеть дистанции в 500 метров и один километр.
Местом проведения соревнований выбрали территорию отеля Hilton Garden Inn Новая Рига, расположенного в деревне Кострово. Живописная природа и пересеченный рельеф местности в окрестностях Истры создают идеальные условия для проведения качественного спортивного праздника, где каждый участник, независимо от возраста и опыта, сможет проверить свои силы и получить заряд бодрости.