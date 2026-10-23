Подмосковные производители воды и овсянки станут партнерами забега в Истре

В День народного единства, 4 ноября, в Истре состоится масштабный трейловый забег «Народный трейл». Мероприятие, представляющее собой соревнования по бегу по пересеченной местности, пройдет при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Мы поддерживаем инициативы, направленные на развитие массового спорта и популяризацию здорового образа жизни. Особенно ценно, что к этой работе присоединяются наши сельхозтоваропроизводители. Вместе мы поддерживаем спортивные проекты, объединяем людей и напоминаем, что забота о здоровье и физическая активность важны для каждого», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.

Руководитель ведомства также выразил благодарность предприятиям за активное участие в социальной жизни региона и вклад в организацию старта.

В этом году концепция соревнований посвящена татарскому народу, что найдет отражение в культурном оформлении мероприятия. Организаторы ставят перед собой цель объединить на одной трассе людей с самым разным уровнем физической подготовки. Дистанции подобраны таким образом, чтобы каждый мог найти для себя подходящий вызов.

Для опытных атлетов и выносливых любителей подготовили серьезные испытания на 20, 10 и пять километров. Впервые в истории забега в программу включен специальный формат под названием «Забег за тюбетейкой».

Эта дистанция протяженностью три километра символически отсылает к тематике праздника и позволяет участникам окунуться в атмосферу дружеского состязания.