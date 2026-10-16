В Серпухове наградили победителей конкурса профмастерства в области туризма

В парк-отеле «Русский» в городском округе Серпухов 13 и 14 октября прошли полуфиналы, финалы и церемония награждения конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма Московской области 2026». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма региона.

Конкурс стартовал в сентябре. На отборочном этапе в онлайн-формате участники проходили тестирование на знание теоретических основ профессии, представляли себя и свои достижения, а также разбирали профессиональные ситуации. По итогам отбора в полуфинал вышли до 10 участников в каждой номинации.

Полуфиналы состоялись 13 октября. Участники выполнили три конкурсных испытания: фотозадание с разбором профессиональных объектов и ситуаций по изображениям, разбор практических ситуаций в видеоформате на основе роликов, сгенерированных с помощью технологий искусственного интеллекта, и блиц-опрос на скорость реакции и знание профессиональных стандартов. В финал прошли по пять участников в каждой номинации.

Финалы прошли 14 октября. Официанты сервировали стол и работали с гостями, повара готовили блюда в русском стиле, экскурсоводы проводили экскурсию с усложнениями — сменой группы в процессе, посторонними звуковыми помехами и взаимодействием с «нестандартным» туристом. Специалисты службы эксплуатации номерного фонда (горничные) убирали номер на скорость, а работники службы приема и размещения отрабатывали сложную нестандартную ситуацию с гостями. Вечером 14 октября состоялась торжественная церемония объявления победителей и призеров.

Оценку участников проводили восемь экспертов — представителей ведущих организаций туристической и гостиничной отрасли. Победители конкурса получили сертификаты на денежные призы, памятные статуэтки и дипломы. Все участники, прошедшие в полуфинал, отмечены памятными дипломами.

Конкурс проводят для повышения качества туристического сервиса и гостеприимства в Московской области, обмена лучшими практиками обслуживания, стимулирования профессионального роста и развития кадрового потенциала отрасли.