Совещание по вопросам здравоохранения прошло в Верейской поликлинике

20 октября в рамках рабочего визита заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Наталья Трофимова и начальник отдела социального развития администрации округа Наталья Насекина посетили Верейскую поликлинику Наро-Фоминской больницы. Представители администрации осмотрели взрослое и детское отделения, оценили организацию работы медучреждения и обсудили с заведующим поликлиникой Игорем Рыжковым ход диспансеризации и текущую ситуацию с вакцинацией населения.

В ходе поездки особое внимание уделили вопросам профилактики и защиты здоровья жителей. Также состоялась беседа с врачом-педиатром, в рамках которой стороны обменялись мнениями о наиболее актуальных задачах в работе с юными пациентами.

Отдельной темой стала подготовка новых кадров для системы здравоохранения. В поликлинике сейчас проходит практику студентка медицинского колледжа, с которой обсудили дальнейшую учебу и профессиональные планы. Участники встречи отметили, что подобные выезды позволяют не только детально оценить повседневную работу медучреждений, но и оказать поддержку как действующим специалистам, так и будущим коллегам.