Лекцию о подвигах партизан провели для школьников Наро-Фоминского округа

13 октября в доме культуры «Мечта» в поселке Селятино прошел театрализованный урок мужества «Партизаны Великой Отечественной войны», посвященный 655-летию Вереи. Участниками стали учащиеся четвертых — шестых классов средней школы № 2.

Программу подготовили и провели два творческих коллектива — Зал Воинской Славы и театр «Событие».

Школьникам рассказали о деятельности подпольной организации «Молодая гвардия» в Краснодоне, подвигах разведчиц Веры Волошиной и Зои Космодемьянской, а также о пионерах-героях, многие из которых были ровесниками участников встречи.

Особое внимание организаторы уделили верейским молодогвардейцам — участникам небольшой подпольной организации, созданной в конце 1941 года на оккупированной территории Вереи.

Историческую часть урока сопровождала презентация с архивными фотографиями, документами и кинокадрами военного времени, рассказывающими о партизанской борьбе.

Театрализованную часть представили участники театра «Событие». В форме бойцов Красной Армии образца 1941 года они прочитали стихи советских поэтов о войне.

Завершилось мероприятие строками из песни «Шумел сурово Брянский лес», посвященной партизанам. Урок напомнил школьникам о мужестве, стойкости и самопожертвовании людей, сражавшихся за Родину в годы Великой Отечественной войны.