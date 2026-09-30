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    Портал «Цифровой регион» стал финалистом премии BISA

    Фото: ГБУ МО «Центр развития цифровых технологий»

    Всероссийский портал «Цифровой регион» вышел в финал первой профессиональной ИБ-премии «За вклад в безопасность цифрового будущего» в номинации «Лучший проект — сервисы цифрового будущего». Об этом сообщило подведомственное учреждение Мингосуправления ГБУ МО «Центр развития цифровых технологий».

    На портале в открытом доступе представлена всероссийская платформа обмена лучшими практиками в сфере ИТ и ИИ, а также практические результаты масштабирования инноваций.

    В заявках эксперты ожидали реальное влияние проекта на бизнес-результаты или социальный эффект, а также применение отечественных ИТ-решений.

    Премию учредила Ассоциация по защите деловой информации (BISA) совместно с InfoWatch. Церемония прошла 29 сентября на BIS Summit 2026 в Москве.

    На портале «Цифровой регион» представлено 505 ИИ-решений от 75 регионов-участников со всей России. Пользователи могут не только изучить их, но и подать заявку для дальнейшего внедрения.

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