Портал «Цифровой регион» стал финалистом премии BISA

Всероссийский портал «Цифровой регион» вышел в финал первой профессиональной ИБ-премии «За вклад в безопасность цифрового будущего» в номинации «Лучший проект — сервисы цифрового будущего». Об этом сообщило подведомственное учреждение Мингосуправления ГБУ МО «Центр развития цифровых технологий».

На портале в открытом доступе представлена всероссийская платформа обмена лучшими практиками в сфере ИТ и ИИ, а также практические результаты масштабирования инноваций.

В заявках эксперты ожидали реальное влияние проекта на бизнес-результаты или социальный эффект, а также применение отечественных ИТ-решений.

Премию учредила Ассоциация по защите деловой информации (BISA) совместно с InfoWatch. Церемония прошла 29 сентября на BIS Summit 2026 в Москве.

На портале «Цифровой регион» представлено 505 ИИ-решений от 75 регионов-участников со всей России. Пользователи могут не только изучить их, но и подать заявку для дальнейшего внедрения.