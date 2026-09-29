Детский сад на 560 мест построят в Люберцах
В Люберцах продолжается строительство детского сада на 560 мест. Здание площадью более 8 тысяч квадратных метров планируют сдать в первом квартале 2027 года.
Новый объект займет четыре этажа. В нем разместят 23 группы — от ясельных для малышей до старших для дошкольников. Также предусмотрены спортивный и актовый залы, кабинеты логопеда и психолога. За объект взялся новый подрядчик после предыдущего недобросовестного исполнителя.
«Мы приступили в феврале 2025 года. На том этапе был выполнен не до конца цокольный этаж. На данном этапе у нас выполнен монолит на 100%, фасад закончен на 95%, кровля на 95%, внутренняя отделка порядка 70%, внутренние инженерные сети тоже порядка 65–70%», — отметил главный инженер генподрядчика Сергей Перов.
Сейчас строители возвращаются к активной работе после вынужденной паузы. Задержка произошла из-за позднего прохождения экспертизы проектной документации. Теперь получено положительное заключение, деньги выделены, материалы закуплены. С 1 октября строительство планируют продолжить в полном объеме.
«С мебелью, с меблировкой все, техника будет поставлена, пищеблок рабочий, будет выполнено благоустройство на 100%, детские площадки. Площадь его большая за счет того, что 560 мест. Соответственно, будет 23 теневых навеса — это прогулочная зона, плюс там игровая и все остальное», — добавил главный инженер генподрядчика Сергей Перов.
Здание должно быть полностью готово в январе, затем строители приступят к благоустройству. Сдать объект планируют в первом квартале 2027 года. Детский сад строят по новой народной программе «Единой России», и он обещает стать одним из самых больших в стране.