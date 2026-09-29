Детский сад на 560 мест построят в Люберцах

В Люберцах продолжается строительство детского сада на 560 мест. Здание площадью более 8 тысяч квадратных метров планируют сдать в первом квартале 2027 года.

Новый объект займет четыре этажа. В нем разместят 23 группы — от ясельных для малышей до старших для дошкольников. Также предусмотрены спортивный и актовый залы, кабинеты логопеда и психолога. За объект взялся новый подрядчик после предыдущего недобросовестного исполнителя.



«Мы приступили в феврале 2025 года. На том этапе был выполнен не до конца цокольный этаж. На данном этапе у нас выполнен монолит на 100%, фасад закончен на 95%, кровля на 95%, внутренняя отделка порядка 70%, внутренние инженерные сети тоже порядка 65–70%», — отметил главный инженер генподрядчика Сергей Перов.