360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В Подмосковье отремонтировали ограждения на 13 региональных дорогах

    Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

    В Подмосковье привели в порядок пешеходные, тросовые и барьерные ограждения на 13 региональных дорогах в 11 округах. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

    Работы провели в черте семи городов: на улице Московской в Можайске, на Туполевском шоссе в Жуковском, на улице Ленина в Лобне, на Донинском шоссе в Раменском, на улице М.К. Тихонравова в Королеве, на проспекте Ракетостроителей в Долгопрудном и на улице Московской во Фрязине.

    Ограждения также починили на Западном обезде Сергиева Посада, на улице Ленина в поселке городского типа Обухово Богородского округа, на улице Карла Маркса в поселке городского типа Красково г.о. Люберцы.

    Кроме того, работы выполнили в городском округе Ступино — на улице Богородицкой в селе Иван-Теремец, в селе Старая Кашира и возле СНТ Солнечное.

    В Минтрансе Подмосковья отметили, что работы провели для безопасности водителей и пешеходов.

    Читайте также

    Историческая лекция о городах‑героях прошла в Химках

    Фестиваль «Маги в парках» завершился в Подмосковье

    Подмосковные спасатели предупредили об опасности лосей в брачный период

    Хоккеисты проголосовали на выборах в Лобне после победы в турнире

    ИИ помог выявить и устранить еще 80 тысяч дефектов на дорогах Подмосковья

    Депутат Госдумы Ирина Роднина посетила реабилитационный центр в Воскресенске

    Будущие мамы смогут научиться справляться со стрессом на курсах в Видном

    Более 100 единиц нового медоборудования получила Дмитровская больница в 2026 году

    Турнир по конному спорту прошел в Одинцове

    Новый ангиограф поступил в Пушкинскую клиническую больницу в Ивантеевке

    Плотину через реку Вяземку отремонтируют в Одинцове в 2026 году

    Депутат Госдумы провел встречу с коллективом предприятия в Чехове