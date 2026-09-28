В Подмосковье отремонтировали ограждения на 13 региональных дорогах

В Подмосковье привели в порядок пешеходные, тросовые и барьерные ограждения на 13 региональных дорогах в 11 округах. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Работы провели в черте семи городов: на улице Московской в Можайске, на Туполевском шоссе в Жуковском, на улице Ленина в Лобне, на Донинском шоссе в Раменском, на улице М.К. Тихонравова в Королеве, на проспекте Ракетостроителей в Долгопрудном и на улице Московской во Фрязине.

Ограждения также починили на Западном обезде Сергиева Посада, на улице Ленина в поселке городского типа Обухово Богородского округа, на улице Карла Маркса в поселке городского типа Красково г.о. Люберцы.

Кроме того, работы выполнили в городском округе Ступино — на улице Богородицкой в селе Иван-Теремец, в селе Старая Кашира и возле СНТ Солнечное.

В Минтрансе Подмосковья отметили, что работы провели для безопасности водителей и пешеходов.