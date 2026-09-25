Подготовку к отопительному сезону завершили в Наро-Фоминском округе

Коммунальная инфраструктура муниципалитета полностью готова к началу отопительного периода. На всех котельных и центральных тепловых пунктах проведены гидравлические испытания и профилактический ремонт.

Глава округа Роман Шамнэ отметил, что главная цель — обеспечить жителям надежное и бесперебойное теплоснабжение. Пробные топки уже провели: запустили котельные и проверили, как оборудование ведет себя под нагрузкой. Выявленные слабые места устранили сразу, не дожидаясь холодов.

Сформированы аварийно-восстановительные бригады, подготовлены люди, техника и материалы. Учения прошли на всех коммунальных объектах: специалисты отработали действия при авариях на сетях и оборудовании, что позволяет действовать четко и без паники в реальной ситуации.

На котельных № 4 и № 7 в Наро-Фоминске заменили котлы, насосы и автоматику — это обеспечит стабильное теплоснабжение. Модульная котельная в поселке Пионерский собрана, сейчас идет подключение коммуникаций, объект готовят к сдаче.

В Южном микрорайоне по нескольким адресам меняют трубы: старые сети — одна из главных причин потерь тепла и аварий. Готовность к пуску тепла — с 1 октября.

Отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура держится ниже восьми градусов в течение пяти дней подряд. Решение принимается и с учетом прогноза: тепло подают, если синоптики не ожидают потепления. Первыми отопление получат социальные объекты — детские сады, школы и больницы, затем начнется подключение жилых домов.