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    Подготовку к отопительному сезону завершили в Наро-Фоминском округе

    Фото: Пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа

    Коммунальная инфраструктура муниципалитета полностью готова к началу отопительного периода. На всех котельных и центральных тепловых пунктах проведены гидравлические испытания и профилактический ремонт.

    Глава округа Роман Шамнэ отметил, что главная цель — обеспечить жителям надежное и бесперебойное теплоснабжение. Пробные топки уже провели: запустили котельные и проверили, как оборудование ведет себя под нагрузкой. Выявленные слабые места устранили сразу, не дожидаясь холодов.

    Сформированы аварийно-восстановительные бригады, подготовлены люди, техника и материалы. Учения прошли на всех коммунальных объектах: специалисты отработали действия при авариях на сетях и оборудовании, что позволяет действовать четко и без паники в реальной ситуации.

    На котельных № 4 и № 7 в Наро-Фоминске заменили котлы, насосы и автоматику — это обеспечит стабильное теплоснабжение. Модульная котельная в поселке Пионерский собрана, сейчас идет подключение коммуникаций, объект готовят к сдаче.

    В Южном микрорайоне по нескольким адресам меняют трубы: старые сети — одна из главных причин потерь тепла и аварий. Готовность к пуску тепла — с 1 октября.

    Отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура держится ниже восьми градусов в течение пяти дней подряд. Решение принимается и с учетом прогноза: тепло подают, если синоптики не ожидают потепления. Первыми отопление получат социальные объекты — детские сады, школы и больницы, затем начнется подключение жилых домов.