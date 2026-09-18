Гимназию № 23 в Сходне капитально отремонтировали

Гимназия № 23 на улице Тюкова в Сходне начала учебный год после капитального ремонта. В здании обновили внутренние помещения, фасад и территорию, заменили мебель и оборудование.

В школе сделали новую отделку, обновили классы и коридоры. В рамках проекта «Моя школа — моя история» на стенах появились изображения достопримечательностей округа и известных людей.

Изменения коснулись и территории гимназии. Здесь благоустроили пространство для прогулок и отдыха школьников во время перемен.

Капитальный ремонт провели по государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет средств регионального бюджета.

С 1 сентября в гимназии проходят занятия, а школьники уже пользуются обновленными учебными и общественными пространствами.