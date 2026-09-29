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    Финал БиоТурнира прошел в Серпуховском округе

    Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

    Наукоград Пущино Серпуховского округа вновь стал центром студенческой биологической науки. На базе институтов ФИЦ ПНЦБИ РАН прошел финал XIII Открытого студенческого всероссийского БиоТурнира.

    Главные научные баталии развернулись с 25 по 28 сентября. Команды вступили в полемику, чтобы доказать, что победит сильнейший. БиоТурнир — первое в России командное соревнование биологического профиля. В динамичном формате участники решали актуальные научные задачи, не имеющие однозначного ответа, а затем защищали свои решения перед соперниками и жюри.

    В 2026 году отборочные этапы прошли в девяти городах России: Сочи, Волгограде, Москве, Нижнем Новгороде, Тюмени, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Казани и Челябинске. Впервые в программу включили Ночную лигу — в ее рамках студенты решали нестандартные, фантастические задачи. Например, моделировали флору планеты Пандора или пытались объяснить биохимию «вечной молодости» вампиров.

    По итогам отборов в Пущино приехали 14 лучших команд — студенты МГУ, Новосибирского государственного университета, Казанского федерального университета, Волгоградского медицинского университета и других ведущих вузов. В финале приняли участие более 120 человек — более 70 студентов и порядка 50 экспертов.

    На протяжении турнира каждая команда поочередно выступала в трех ролях: докладчика, оппонента и рецензента. Участники представляли свое решение сложной научной проблемы, анализировали слабые места в аргументации соперников и оценивали доводы коллег. Итоговые оценки выставляло жюри, в состав которого вошли ученые и представители реального сектора экономики.

    Задачи БиоТурнира отражали актуальные вызовы, стоящие перед научными коллективами и биотехнологическими компаниями. В этом году студенты разрабатывали новый способ определения биологического возраста человека, предлагали варианты модификации кукурузы для выращивания в прохладном климате, а также исследовали механизмы развития морской болезни.

    Участие в БиоТурнире позволило студентам развить важные профессиональные навыки: умение вести научную полемику, эффективно работать в команде и грамотно презентовать результаты своей работы. Лучшие участники получили приглашения на стажировки в известные лаборатории и научно-производственные компании.

    Победителем XIII БиоТурнира стала сборная команда «Кто такой Николай Кутузов», объединившая студентов РНИМУ имени Н. И. Пирогова, НИУ «Высшая школа экономики» и МФТИ. Именно этой команде вручили главный кубок.