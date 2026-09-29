Финал БиоТурнира прошел в Серпуховском округе

Главные научные баталии развернулись с 25 по 28 сентября. Команды вступили в полемику, чтобы доказать, что победит сильнейший. БиоТурнир — первое в России командное соревнование биологического профиля. В динамичном формате участники решали актуальные научные задачи, не имеющие однозначного ответа, а затем защищали свои решения перед соперниками и жюри.

В 2026 году отборочные этапы прошли в девяти городах России: Сочи, Волгограде, Москве, Нижнем Новгороде, Тюмени, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Казани и Челябинске. Впервые в программу включили Ночную лигу — в ее рамках студенты решали нестандартные, фантастические задачи. Например, моделировали флору планеты Пандора или пытались объяснить биохимию «вечной молодости» вампиров.

По итогам отборов в Пущино приехали 14 лучших команд — студенты МГУ, Новосибирского государственного университета, Казанского федерального университета, Волгоградского медицинского университета и других ведущих вузов. В финале приняли участие более 120 человек — более 70 студентов и порядка 50 экспертов.

На протяжении турнира каждая команда поочередно выступала в трех ролях: докладчика, оппонента и рецензента. Участники представляли свое решение сложной научной проблемы, анализировали слабые места в аргументации соперников и оценивали доводы коллег. Итоговые оценки выставляло жюри, в состав которого вошли ученые и представители реального сектора экономики.

Задачи БиоТурнира отражали актуальные вызовы, стоящие перед научными коллективами и биотехнологическими компаниями. В этом году студенты разрабатывали новый способ определения биологического возраста человека, предлагали варианты модификации кукурузы для выращивания в прохладном климате, а также исследовали механизмы развития морской болезни.

Участие в БиоТурнире позволило студентам развить важные профессиональные навыки: умение вести научную полемику, эффективно работать в команде и грамотно презентовать результаты своей работы. Лучшие участники получили приглашения на стажировки в известные лаборатории и научно-производственные компании.

Победителем XIII БиоТурнира стала сборная команда «Кто такой Николай Кутузов», объединившая студентов РНИМУ имени Н. И. Пирогова, НИУ «Высшая школа экономики» и МФТИ. Именно этой команде вручили главный кубок.