Еще 23 тысячи заявок на получение экстренной соцпомощи подали в Подмосковье

С начала года жители Подмосковья более 23 тысяч раз воспользовались электронной услугой по оформлению экстренной социальной помощи. Подать заявку можно через региональный портал госуслуг, сообщили в Мингосуправления региона.

Поддержка предусмотрена для одиноких людей и семей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Среди возможных причин — инвалидность, потеря работы, низкий доход, повреждение или утрата жилья. При этом среднедушевой доход заявителя не должен превышать установленный в регионе прожиточный минимум. Получить такую помощь можно один раз в год.

Для оформления необходимо войти на портал через ЕСИА, заполнить электронное заявление и загрузить документы. Услуга доступна в разделе «Поддержка» — «Помощь в сложных ситуациях».

Перед подачей заявления специальный сервис рассчитывает право на получение выплаты. Система учитывает количество членов семьи, их доходы за три календарных месяца до месяца, предшествующего обращению, а также размер регионального прожиточного минимума.