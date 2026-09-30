В Подмосковье 30 сентября и 1 октября ожидается 3-й класс пожарной опасности

В большинстве лесничеств Московской области 30 сентября, 1 и 2 октября ожидается третий класс пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.

В Виноградовском, Московском учебно-опытном, Ногинском, Орехово-Зуевском и Ступинском лесничествах прогнозируют третий класс пожарной опасности, на остальной территории региона — второй класс. 29 сентября возгораний на землях гослесфонда Подмосковья не зафиксировано.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха составит +8...17 градусов, ночью — +2...8 градусов. Ожидается переменная облачность без осадков.

В случае обнаружения возгорания в лесу просят незамедлительно сообщить по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».