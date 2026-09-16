ВРИП главы Павловского Посада провел объезд территорий

Временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Сергей Балашов провел 16 сентября масштабный объезд Павловского Посада. Он проверил подготовку к отопительному сезону, ремонтные работы и благоустройство общественных пространств.

На улице Тихонова сотрудники «Мособлводоканала» проводят замену аварийного участка теплосетей. Работы планируют завершить до конца этой недели. Аварийный ремонт трубопровода холодного водоснабжения активно продолжается на улице Фрунзе, 59.

Посетив поселок Большие Дворы, Сергей Балашов определил ряд задач: нужно окосить траву на общественных территориях и обрезать деревья; отремонтировать покрытие на детской площадке и закрасить граффити; заменить стенды в сквере около храма.

В Павловском Посаде продолжается обновление подъездов. Силами управляющей компании ремонт выполняют на четырех объектах, еще на пяти работает подрядчик. В подъезде дома № 3 на улице Чапаева уже оштукатурили стены, демонтировали тамбурную дверь, побелили потолки и заменили окна.

Сергей Балашов также дал поручение всем службам усилить уборку осенней листвы. Отдельно он отметил, что имеются серьезные замечания к компании «РЖД». «Железнодорожный мост находится в неудовлетворительном состоянии, на территории вокзала провалены люки, а на зданиях — граффити. Обязательно обратимся к руководству РЖД с требованием устранить все недостатки. Работы впереди много», — сказал Сергей Балашов.