Заблудившихся в болотистой местности мужчину и женщину спасли в Шатуре

В Шатурском округе спасатели вывели из леса заблудившихся 39-летнюю женщину и 75-летнего мужчину, собиравших ягоды. Об этом рассказал старший смены поисково-спасательного поста № 286 «Мособлпожспаса» Руслан Кулаев.

Около семи часов вечера по номеру 112 обратились жители округа, застрявшие в болотистой местности у деревни Васюковка. Выяснилось, что в два часа дня они оставили машину на опушке и отправились за клюквой, но с наступлением темноты потеряли ориентиры.

Понимая опасность передвижения по болоту ночью, люди позвонили в экстренную службу и передали свою геолокацию.

«Прибыв в район приблизительного нахождения заблудившихся, работники противопожарно-спасательной службы определили радиус поиска и начали прочесывать лес, используя палки для прощупывания почвы и дополнительного упора. Спустя два часа поиска, спасатели обнаружили потерявшихся, благополучно вывели их из леса и, напоив чаем, доставили мужчину с женщиной к их автомобилю», — рассказал Руслан Кулаев.

Медицинская помощь им не потребовалась.