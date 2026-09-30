Подмосковным компаниям рассказали о мерах поддержки на выставке «ИнтерТкань»

В Подмосковье участников выставки «ИнтерТкань. Осень» познакомили с мерами поддержки малых и средних предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На пленарной сессии «Мода: Стратегия и решения для глобальной конкуренции», которая открыла деловую программу первого дня выставки в «Крокус Экспо», выступил заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилл Жигарев. Он отметил, что легкая промышленность представлена множеством малых и средних предприятий — от выпускающих спецодежду до производств, где создают брендовые «штучные» вещи. «Компании этого обширного сегмента нуждаются в поддержке, причем направленной не только на решение производственных вопросов, но и работающей как инструмент продвижения: повышения узнаваемости продукции, контент-маркетинга, создания фирменного стиля», — сказал Жигарев.

По его словам, бизнес Подмосковья может возместить затраты на модернизацию, лизинг и приобретение промышленного оборудования, компенсировать часть затрат на маркетплейсы и франшизы.

Финансовой и гарантийной поддержкой предпринимателей занимаются два специализированных фонда. Фонд микрофинансирования предоставляет бизнесу микрозаймы до пяти миллионов рублей на срок до трех лет на льготных условиях. Гарантийный фонд предоставляет поручительства по кредитным обязательствам, договорам займа, лизинга и другим — до 50 миллионов рублей на срок до 10 лет.

Центр «Мой бизнес» помогает получить софинансирование и поддержку при сертификации и декларировании продукции, разработке конструкторской документации и регистрации товарных знаков, участии в выставках.

Полную информацию о поддержке бизнеса в Московской области можно получить на инвестиционном портале региона.