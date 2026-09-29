Подмосковный кардиолог Знобищева назвала семь правил для гипертоников осенью

Осенью перепады температуры и другие изменения погоды могут влиять на самочувствие людей с гипертонией. Однако головная боль, слабость и головокружение не всегда связаны с метеозависимостью — за такими симптомами могут стоять серьезные нарушения, поэтому при ухудшении состояния необходимо контролировать давление и обращаться к врачу. Об этом рассказала заведующая отделением кардиологии стационара № 2 Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова Вера Знобищева.

Изменение погоды может стать провоцирующим фактором, но не является причиной развития заболевания, поэтому важно не принять начинающийся гипертонический криз за обычную реакцию организма.

Пациентам с гипертонией, ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом рекомендуют регулярно измерять артериальное давление. При изменении самочувствия следует ориентироваться на показатели тонометра, а не только на погодные условия. Врач советует записывать давление и пульс утром и вечером, а затем показывать дневник терапевту или кардиологу.

«Гипертоническая болезнь — это образ жизни. Лекарственные препараты назначаются врачом на постоянной основе. Да, могут быть отклонения в самочувствии, снижении или, наоборот, очень высокие цифры при самоконтроле, но это требует коррекции только с помощью врача. Самостоятельная отмена препарата часто провоцирует развитие инсульта на фоне гипертонического криза», — объясняет Вера Николаевна.

Чтобы поддерживать стабильное давление осенью, врач рекомендует соблюдать несколько правил:

ограничивать употребление соли и жидкости с учетом рекомендаций врача;

принимать назначенные препараты регулярно, не пропуская приемы и не меняя дозировку самостоятельно;

знать порядок действий при гипертоническом кризе и держать дома препараты экстренной помощи, назначенные специалистом;

поддерживать умеренную физическую активность;

соблюдать режим труда и отдыха;

обеспечивать полноценный сон;

избегать чрезмерных нагрузок и соблюдать умеренность в повседневной жизни.

Контроль массы тела также является частью лечения гипертонии. По словам специалиста, снижение веса может способствовать уменьшению артериального давления.