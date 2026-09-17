Ремонт котельной в Авдотьине завершат в Богородском округе осенью

В Богородском округе близится к завершению масштабный проект по модернизации объектов теплоснабжения. Реконструкция котельной, расположенной в деревне Авдотьино, проводится в рамках программы по повышению надежности коммунальной инфраструктуры региона.

Основная цель реконструкции — закрыть старую угольную котельную, обеспечить бесперебойную подачу тепла и горячей воды потребителям. Строительная готовность объекта близится к 100%. Практически все основное оборудование уже смонтировано. Специалисты перешли к завершающему этапу — пусконаладочным работам и обустройству вспомогательных систем.

Параллельно проводятся гидравлические испытания системы тепломеханических трубопроводов — это обязательный этап, подтверждающий герметичность и надежность всех соединений перед запуском системы в эксплуатацию.

Установлены счетчики для технологического учета природного газа на узлах № 1, 2, 3 и 4 системы котельного оборудования серии «Центр». Это позволит автоматизировать контроль за расходом топлива и повысить энергоэффективность работы котельной. Произведен монтаж системы вентиляции.

Реконструкция котельной «Авдотьино-Нижняя» — важный шаг в подготовке коммунального хозяйства Богородского округа к стабильному прохождению отопительных сезонов. Модернизированный объект обеспечит жителям деревни Авдотьино качественное и надежное теплоснабжение, соответствующее современным стандартам безопасности и эффективности.