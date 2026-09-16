Педагог из Луховиц Андрей Феофанов стал лауреатом конкурса «Учитель года России»

В число 20 лучших педагогов России вошел учитель математики из гимназии № 10 в Луховицах Андрей Феофанов. Об успехе подмосковного педагога сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Церемония объявления лауреатов конкурса «Учитель года России — 2026» состоялась 16 сентября в Белгороде. В первом туре состязаний приняли участие 89 преподавателей со всей страны. Конкурсные испытания включали проведение открытого урока по профильному предмету и прохождение этапа «Педагогическое интервью».

Впереди у финалистов — новые этапы, которые состоятся на площадках Московской области. Кульминация конкурса и объявление абсолютного победителя намечены на начало октября; церемония традиционно пройдет в Кремле.

Всероссийский конкурс, организованный Министерством просвещения при поддержке Центра просветительских инициатив, проводят уже в 37-й раз.