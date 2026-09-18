Урок по безопасности провели для школьников в Воскресенске

Мероприятие состоялось в лицее имени Стрельцова. Его провел старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по округу.

Встреча прошла в рамках системной работы по обучению детей правилам безопасного поведения и отработке действий при экстренных ситуациях.

Урок прошел в формате живого диалога: инспектор не просто зачитывал правила, а вместе с ребятами разбирал реальные сценарии, которые могут произойти в школе, дома или на улице.

В центре внимания оказались самые распространенные угрозы — пожары, неправильное обращение с электроприборами, опасные ситуации на улице и вблизи водоемов.

Особое внимание инспектор уделил алгоритму действий при пожаре. Школьники повторили, как правильно сообщить о возгорании, почему нельзя пользоваться лифтом при эвакуации, как вести себя в задымленном помещении и что делать, если путь к выходу перекрыт.

Такие уроки — важная часть работы по безопасности: они помогают не просто донести информацию, а сделать ее понятной и применимой в реальной жизни.