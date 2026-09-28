Творческая встреча с художником прошла в галерее Горшина в Химках

25 сентября в Химкинской картинной галерее Горшина прошла творческая встреча «Диалог с художником». Экспозиция «Краски души» будет открыта до 10 октября.

С жителями и гостями города пообщалась Елена Лебедянская — художница из Химок и член Союза художников Подмосковья. Встреча прошла в формате открытого общения.

Елена работает в жанре философской живописи. В ее полотнах соединяются темы веры, истории и патриотизма, а также размышления о красоте русской природы, мужестве и единстве культур. Эти же темы стали главными в разговоре со зрителями.

Персональная экспозиция Елены Лебедянской «Краски души» открылась в галерее в начале сентября и приурочена к юбилею художницы. В нее вошли около 30 работ, созданных в смешанной технике. Автор сочетает масло, акварель и коллаж.

Гости не только увидели картины, но и узнали, как они создавались, смогли задать автору вопросы и поздравить юбиляршу цветами и теплыми словами.