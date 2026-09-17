Еще 50 тысяч подростков проверили на употребление наркотиков в Подмосковье

Почти 50 тысяч школьников и студентов Подмосковья с начала года прошли добровольное тестирование на употребление наркотиков. Обследования проводят непосредственно в образовательных учреждениях.

По словам главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава региона Виталия Холдина, число участников выросло примерно на 3,1 тысячи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Для первичной проверки медики используют специальные экспресс-анализаторы. Информация о результатах каждого обследования остается конфиденциальной.

Если тест дает положительный или сомнительный результат, материал дополнительно исследуют в химико-токсикологической лаборатории областного наркологического диспансера.

При подтверждении результата врач информирует родителя или несовершеннолетнего старше 15 лет, проводит профилактическую беседу и приглашает на обследование в профильную медицинскую организацию. При необходимости специалисты назначают дальнейшее наблюдение.