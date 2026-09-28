В Подмосковье с 1 марта запретят продавать табак без лицензии

С 1 марта 2027 года в Подмосковье будет запрещена розничная продажа табака без лицензии . Получить разрешение продавцы смогут уже с 1 октября 2026 года, однако до начала марта будет действовать переходный период, когда торговля возможна и без него. Об этом сообщил глава регионального Минсельхоза Виталий Мосин.

Лицензирование табачной продукции будет организовано по аналогии с продажей алкоголя, а полномочия по контролю за этой сферой передадут региональным органам власти. Требование распространится на сигареты, табак для кальяна, стики, жевательный табак и жидкости для вейпов.

«С 1 октября появляется возможность в добровольном порядке в рамках переходного периода получить лицензию на розничную продажу табака. Но до 1 марта продавать в розницу можно и без лицензии», — сказал министр.

В регионе рассчитывают оформить около 33 тысяч лицензий. По словам Мосина, ежегодные поступления в бюджет области составят около 300 миллионов рублей.

Введение лицензирования не должно привести к изменению цен на табачную продукцию.