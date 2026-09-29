360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В музее в Истре пройдут занятия «Огород под микроскопом»

    Фото: Государственный историко-художественный музей "Новый Иерусалим"

    В творческой мастерской Детского центра Государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим» в Истре 1 и 3 октября состоится музейное занятие «Огород под микроскопом». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

    К участию приглашаются дети и их родители. На занятиях участникам расскажут, из чего состоят овощи, растущие на огородных грядках: картофель, тыква, свекла и другие.

    С помощью микроскопа ребята смогут заглянуть внутрь клеток растений и понять, как они устроены, какие полезные свойства в себе содержат, почему, например, картофель является сытной едой, а тыква — сладкая.

    Начало занятий в 12:30. Возрастное ограничение 6+.

    Билеты доступны на сайте Государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим».

    Читайте также

    В Можайском округе спасатели помогли погрузить ребенка в вертолет

    Губернатор Воробьев сообщил о назначении Андрея Ковалько главой Наро-Фоминска

    Еженедельное совещание Губернатора Подмосковья с областным правительством и главами муниципалитетов

    «Мурановские чтения» пройдут в Пушкино 5 и 6 октября

    Подозреваемого в производстве наркотиков задержали в Одинцове

    Подмосковные студенты смогут сыграть свадьбы в вузах в Татьянин день

    Премьера спектакля «Игроки» состоится в Ногинске 2 и 3 октября

    Новый заместитель главного врача приступил к работе в Одинцовской больнице

    В Реутове провели открытый урок «Духовные родники Подмосковья»

    Подмосковная боксерша Чумгалакова выиграла золото чемпионата Европы

    Подмосковные строители восстановят жилой дом в Приморском районе Мариуполя

    Подмосковный врач Лаптева: соль и жирные соусы провоцируют скачки давления

    Новый формат обслуживания населения в сфере ЖКХ внедрят в Серпухове с 1 октября