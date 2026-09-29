В музее в Истре пройдут занятия «Огород под микроскопом»

В творческой мастерской Детского центра Государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим» в Истре 1 и 3 октября состоится музейное занятие «Огород под микроскопом». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

К участию приглашаются дети и их родители. На занятиях участникам расскажут, из чего состоят овощи, растущие на огородных грядках: картофель, тыква, свекла и другие.

С помощью микроскопа ребята смогут заглянуть внутрь клеток растений и понять, как они устроены, какие полезные свойства в себе содержат, почему, например, картофель является сытной едой, а тыква — сладкая.

Начало занятий в 12:30. Возрастное ограничение 6+.

Билеты доступны на сайте Государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим».