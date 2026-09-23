Поликлинику для взрослых и детей построят в ЖК «Прибрежный Парк» в Видном

Строительство поликлиники для детей и взрослых продолжается в жилом комплексе «Прибрежный Парк» в Ленинском округе. Объектготов более чем наполовину. Завершить работы планируют в 2027 году, сообщает Минжилполитики Подмосковья.

Площадь трехэтажной поликлиники составит около четырех тысяч квадратных метров. Учреждение рассчитано на 216 посещений за смену: 162 взрослых и 54 детей. Здесь смогут работать свыше 140 медицинских специалистов.

В здании предусмотрят отдельные блоки для взрослых и детей. Посетители смогут получить помощь у врачей общей практики, терапевтов, педиатров и специалистов узких направлений. Кроме того, в поликлинике разместят пост скорой помощи.

Каждое отделение будет иметь собственную входную группу с регистратурой, гардеробом и кабинетом дежурного врача. Во взрослом блоке оборудуют аптечный пункт, а в детском — колясочную. Для бригад скорой помощи предусмотрят отдельный вход с тыльной стороны здания.

При проектировании учли потребности маломобильных посетителей. Входы сделают без ступеней, а внутри установят лифты, расширенные дверные проемы и санитарные комнаты.

Рядом с поликлиникой появятся парковки, освещение, навигация и информационные стенды. Также здесь высадят деревья и кустарники, разобьют газон.