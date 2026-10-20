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    Ремонт детского сада «Вишенка» в Бронницах завершат в 2027 году

    Фото: Ольга Антонова

    Капитальный ремонт дошкольного отделения гимназии имени Пушкина в Бронницах выполнили на 51,3%. На объекте работают более 30 человек, сообщили в РИАМО.

    Строители укрепляют оконные проемы, устанавливают окна, обновляют инженерные коммуникации и ремонтируют кровлю. Для пяти игровых площадок уже подготовили бетонное основание.

    Работы ведутся по областной программе обновления социальной инфраструктуры при поддержке национального проекта «Семья».

    Открыть детский сад планируют 1 сентября 2027 года.

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