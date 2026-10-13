Кампанию по безопасности пешеходов начали в Одинцове

В Одинцове стартовала профилактическая кампания, направленная на популяризацию световозвращающих элементов среди участников дорожного движения. Мероприятие проходит с 12 октября по 15 ноября.

Работу проводят сотрудники Госавтоинспекции совместно с региональными министерствами и ведомствами при поддержке общественной организации «Союз безопасности дорожного движения». Запланированы профилактические мероприятия на дорогах, беседы в школах и детских садах, на площадках многофункциональных центров, торгово-развлекательных центров, спортивных школ и автозаправочных станций, а также флешмобы и селфи-акции.

По статистике, каждое пятое дорожно-транспортное происшествие в регионе — это наезд на пешехода: за 9 месяцев произошло 572 таких аварии, в которых погибли 96 человек, 190 наездов случились в темноте. Световозвращателями пользовалось только 6% пострадавших пешеходов. Водители в темное время и при плохой погоде видят лишь 5% от того, что замечают днем.

Пешеход в темной одежде виден в ближнем свете фар всего за 25–30 метров, а световозвращатель увеличивает это расстояние до 150–200 метров. Это дает водителю до 25 секунд на принятие решения и снижает риск гибели пешехода на 70%.

Автоинспекторы напоминают: вне населенных пунктов в темноте ношение световозвращающих элементов на верхней одежде по Правилам дорожного движения Российской Федерации является обязательным.