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    Подмосковные дзюдоисты выступят на чемпионате России на Ставрополье

    Фото: Федерация дзюдо России

    Подмосковье представят 34 спортсмена на чемпионате России по дзюдо, который пройдет с 14 по 18 октября в Минераловодском городском округе Ставропольского края. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Московской области.

    В личных соревнованиях от региона выступят 23 мужчины и 11 женщин. В составе делегации — 17 представителей областной спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам.

    Турнир станет одним из ключевых отборочных этапов в состав сборной команды России на следующий сезон. Чемпионат России по дзюдо впервые пройдет на Ставрополье и соберет более 600 спортсменов практически со всех регионов страны.

    Соревнования продлятся три дня в личном зачете, а в заключительный день состоится командный турнир. Общий призовой фонд турнира составляет 11 миллионов 880 тысяч рублей. В каждой весовой категории победитель получит 350 тысяч рублей, серебряный призер — 150 тысяч, бронзовые призеры — по 60 тысяч. В командном турнире победители получат 1 миллион 600 тысяч рублей, за второе место предусмотрено 800 тысяч, за третье — 400 тысяч.

    Чемпионат России проводится в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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