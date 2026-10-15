Подмосковный врач Каминская: сидячий образ жизни может спровоцировать рак груди

В России проходит Неделя борьбы против рака молочной железы. Онколог Истринской клинической больницы Дарья Каминская напомнила о важности ранней диагностики.

Специалист отметила, что данное заболевание остается одним из самых частых онкологических диагнозов у женщин, однако оно успешно поддается лечению при своевременном обращении.

Программа профилактики, включающая УЗИ и маммографию, подбирается индивидуально в зависимости от возраста и состояния здоровья.

«Рак молочной железы на ранних стадиях совершенно себя никак не проявляет. Поэтому нужно всегда своевременно обращаться к вашим лечащим докторам и не бояться каких-либо обследований», — обратилась к женщинам Дарья Каминская.

Среди факторов риска врач выделила наследственную предрасположенность, гормональный дисбаланс, малоподвижность, вредные привычки (алкоголь, курение, наркоманию) и возрастные изменения.

Врач призывает немедленно обращаться за медицинской помощью при появлении уплотнений, изменении формы груди или состояния сосков, трансформации кожных покровов и любых выделений.