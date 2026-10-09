Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье в выходные

В Московской области 8 октября на территории гослесфонда возгораний не зафиксировали. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

На большей части территории региона 9, 10 и 11 октября ожидается третий класс пожарной опасности. В Наро-Фоминском лесничестве 9 октября — первый класс, в Бородинском, Дмитровском, Звенигородском, Клинском и Сергиево-Посадском — второй класс.

10 и 11 октября в Волоколамском лесничестве ожидается первый класс пожарной опасности, в Бородинском, Дмитровском, Клинском, Наро-Фоминском, Сергиево-Посадском и Талдомском — второй класс.

В ближайшие дни температура составит +11…17 градусов, ночью — +7…11. Синоптики обещают переменную облачность и дожди.

При обнаружении возгорания в лесу просят незамедлительно сообщить по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112»