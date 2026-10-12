Кубок округа по волейболу прошел в Подольске

Мероприятие состоялось в физкультурно-спортивном комплексе «Заречье» в поселке Подольской машинно-испытательной станции. Турнир объединил более 200 человек и был приурочен к празднованию Дня города.

Состязания традиционно прошли перед стартом регулярного чемпионата. В турнире приняли участие по восемь лучших мужских и женских команд.

Мероприятие объединило волейболистов из Москвы, Подольска и близлежащих муниципалитетов в возрасте от 15 до 60 лет. Команды разделили на группы по четыре состава.

По итогам кругового этапа по два сильнейших коллектива из каждой группы вышли в плей-офф, где разыграли главный переходящий трофей. Итоги подольских команд: третье место среди мужчин заняла команда «Гавиал», среди женщин первое место у «Импульса», второе — у «Феста».

Все победители и призеры получили заслуженные медали, грамоты и памятные награды. Турнир стал ярким спортивным праздником и проверкой сил перед стартом регулярного чемпионата Подольска.