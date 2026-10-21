Занятие по ПДД провели для дошкольников в Одинцове

20 октября сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие для воспитанников детских садов. Малышам в доступной форме рассказали о правилах безопасного поведения на дороге, улице и во дворах.

Полицейские объяснили детям, почему световозвращающие элементы так важны в темное время суток. Автоинспекторы продемонстрировали маленьким слушателям служебный автомобиль, в котором каждый ребенок смог не только рассмотреть оснащение, но и почувствовать себя настоящим правоохранителем, посидев за рулем.

В завершение мероприятия сотрудники ГАИ вручили ребятам подарки — рефлективные элементы, которые помогут им быть заметнее на дороге. Полицейские наглядно показали, как правильно размещать аксессуары на одежде и рюкзаках, чтобы они эффективно отражали свет фар в темноте.

Подобные мероприятия помогают сформировать с раннего возраста навыки безопасного поведения на дороге и снижают риски дорожно-транспортного травматизма.